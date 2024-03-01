İsrail'in UNRWA personeline yönelik iddialarına kanıt bulunamadı - Son Dakika
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İsrail'in UNRWA personeline yönelik iddialarına kanıt bulunamadı

İsrailli yetkililerin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarına şu ana kadar herhangi bir kanıt sunmadığı belirtildi. BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından yapılan ön rapora göre, İsrail'in iddialarına ilişkin yeni bir kanıt bulunmadığı ifade edildi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric de soruşturmanın İsrail'den henüz doğrulayıcı bir materyal almadığını doğruladı. UNRWA, İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

01.03.2024 14:02
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İsrailli yetkililerin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarına şu ana kadar herhangi bir kanıt sunmadığı belirtildi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından İsrail'in iddialarına ilişkin yapılan ön raporu gören diplomatların, iddiaların ilk kez ortaya atılmasından bu yana "İsrail'den gelen yeni bir kanıtın bulunmadığını" söylediği kaydedildi.

Haberde, söz konusu iddialara ilişkin görüşlerine yer verilen BM Sözcüsü Stephane Dujarric'in iddialara ilişkin "soruşturmanın İsrail'den henüz doğrulayıcı bir materyal almadığını" doğruladığı aktarıldı.

OIOS personelinin iddialara ilişkin UNRWA'nın İsrailli yetkililerden aldığı ilk bilgileri incelediğini belirten Dujarric, OIOS'nin "ek bilgileri doğrulamaya ve elde edilen bilgileri İsrail'den kısa süre içinde almayı beklediği materyallerle kıyaslamaya çalışacağını" ifade etti.

BM Basın Ofisinden dün yapılan açıklamada, OIOS personelinin, İsrailli yetkililerden soruşturmayla ilgili olabilecek bilgileri almak üzere yakında İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı bilgisine yer verilmişti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.

Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, İsviçre, Kanada ve İtalya'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, İsrail'in suçlamalarının ardından UNRWA'ya yönelik fonlarını askıya almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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