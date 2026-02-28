İsrail-İran Savaşı Başladı

İsrail, ABD'nin desteğiyle İran'a saldırdı. İran'ın da bu saldırıya çok sayıda füze ile yanıt verdiği bildiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan savaşta ABD askerlerinin hayatını kaybedebileceğini dile getirdi.Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden güvenlik uyarısı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden güvenlik uyarısı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden İran'da bulunan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına yönelik bir uyarı mesajı geldi. Büyükelçiliğin X hesabından yayımlanan mesajda İran'daki güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiği belirtilerek, "Bu itibarla, İran'da bulunan vatandaşlarımızın güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran'a seyahat edecek vatandaşlarımızın acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir" denildi. Açıklamada, Türkiye-İran kara sınır kapılarının açık olduğu ve Türk vatandaşlarının kara yoluyla Türkiye'ye intikal etmesinin mümkün olduğu da aktarıldı.

ABD ve İsrail'in ortak operasyonunda İran'ın güneyine düzenlenen bir hava saldırısında en az 24 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran haber ajansı Tasnim, saldırıda Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokulun vurulduğunu ve okulun saldırının doğrudan hedefi olduğu nubildirdi. Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken saldırı sırasında okulda yaklaşık 170 kız öğrencinin bulunduğu ifade edildi.

Hürmüzgan eyaletinde İran silahlı kuvvetlerine ait birçok deniz üssü bulunuyor.

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak askeri operasyonun ardından İran'dan sert bir karşılık verme tehdidi geldi. İran devlet televizyonuna konuşan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, "İsrail ve ABD'ye daha önce tarihlerinde yaşamadıkları bir ders vereceğiz" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de "apaçık suç" olarak nitelendirdiği, ülkesine yönelik saldırıları kınadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) olağanüstü toplantı çağrısı yapan Bekayi, diğer ülkelerin de seslerini yükseltmesini beklediklerini ifade etti.

Ülkenin en üst düzey güvenlik organı olan İran Güvenlik Konseyi ise, başkent Tahran'da yaşayan halka kentten çıkma çağrısında bulundu. Açıklamada, "Mümkün olduğunca sakin bir şekilde, olanaklar dahilinde başka bölgelere ve diğer kentlere gitme" tavsiyesinde bulunan Konsey, alışveriş merkezleri gibi yerlerde toplu şekilde bir arada olunmamasını istedi. Ayrıca okullar ve üniversitelerin belirsiz bir süre kapalı kalacağı ancak bankaların faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY), İran'a yönelik İsrail-ABD saldırısının ardından, Ortadoğu'da pek çok ülkeye seferlerini iptal ettiğini bildirdi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ortadoğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. Hava sahasındaki gelişmeleri anlık şekilde takip ettiklerini belirten Üstün, ilave sefer iptallerinin de söz konusu olabileceğini kaydetti.

Irak'ta İran yanlısı bir grubun barındığı bir askeri üssün hedef alındığı ve bombardımanda can kayıpları olduğu kaydedildi. Eski paramiliter koalisyon Haşdi Şabi'den (Halk Seferberlik Güçleri) AFP'ye konuşan bir kaynak, bombardımanın "Kataib Hizbullah'ın 47. Tugayı'nı hedef aldığını" kaydetti.

Katar'da savunma sistemlerinin İran'a ait bir füzeyi imha ettiği duyuruldu. AFP haber ajansına konuşan bir yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırının ardından uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı Katar'da, ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin bir İran füzesini vurduğunu aktardı.

Katar'daki El-Udeyd Askeri Üssü, ABD'ye ait Körfez'deki en büyük üs olma niteliğine sahip.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İsrail saldırısına misilleme olarak bu ülkeye yönelik bir "füze dalgası" başlattığını duyurdu. Haberde, IRGC misillemeyi "düşman ve suçlu tarafın saldırganlığına yanıt" olarak nitelendirdi. Bu arada Bahreyn, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından ülkedeki ABD Beşinci Filo karargahının bir "füze saldırısı"na uğradığını duyurdu. Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Beşinci Filo'nun hizmet merkezi füze saldırısına uğradı. Ayrıntıları daha sonra aktaracağız" denildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin ve müttefiki ABD'nin "İran rejiminden kaynaklanan varoluşsal tehdidi" ortadan kaldırmak istediğini ifade etti. Netanyahu, askeri operasyonun, İran halkının kaderini kendi eline almasına olanak sağlayacak koşulları yaratacağını öne sürdü. İsrail Başbakanı, İran'ın atom bombasına sahip olmasına izin verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Diğer yandan İsrail ordusu İran'ın İsrail yönüne füze fırlattığını kaydetti. İsrail mobil şebekesi üzerinden füze tespit edildiğine ilişkin uyarılar gönderildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıya ilişkin açıklamasında "Cesur Amerikan kahramanlarıının hayatlarını kaybedebileceğini" kaydetti. "Savaşlarda sıklıkla olduğu gibi ölümler yaşanabilir. Ancak bunu bugün için değil, gelecek için yapıyoruz ve bu onurlu bir görev" diye konuştu. Trump, sahibi olduğu Truth Social'da yayımlanan videoda İran Devrim Muhafızları'na seslenerek teslim olmaları halinde şu durumda kendilerine dokunulmazlık verileceğini, diğer seçeneğin ise "garanti ölüm" olduğunu söyledi.

İsrail'in ana muhalefet lideri Yair Lapid, İran'a yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada hükümet ve ordunun yanında olduklarını dile getirdi. Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle zamanlarda yan yana durur ve birlikte kazanırız. Koalisyon ya da muhalefet yok, yalnızca tek bir halk ve tek bir IDF (İsrail ordusu) var, hepimiz onların arkasındayız" ifadelerini kullandı. İsrail halkının, IDF'nin ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin gücüne vurgu yapan Lapid, "Dünyanın en güçlü gücü bizim yanımızda duruyor" diyerek ABD'nin desteğine dikkat çekti.

İran kaynakları: Hamaney Tahran'da değil

İran resmi haber ajansı Isna, patlamaların İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in konutu ile cumhurbaşkanlığı yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. İran kaynaklarından alınan bilgilere göre, Hamaney Tahran'dan "güvenli bir yere" götürüldü.

İsrail'in ABD ile koordineli bir biçimde İran'a başlattığı saldırının ardından ilk açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "kısa süre önce İran'a büyük çaplı bir operasyon başlattığını" bildirdi. İran'ın "asla nükleer silah sahibi olamayacağını" dile getiren Trump, "amacımız İran rejiminden gelen acil tehditleri bertaraf ederek Amerikan halkını korumak" dedi.

Reuters'in görgü tanıklarına dayanarak aktardıklarına göre, İran'ın başkenti Tahran'da benzinlikler önünde uzun kuyruklar oluştu. İnsanların saldırılar nedeniyle kenti terk etmeye çalıştığı bildirildi.

New York Times (NYT) gazetesinin ABD hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, İran'a saldıran İsrail'e destek veriyor. Bazı kaynaklar ise ABD'nin de doğrudan İran'a hava saldırısında bulunduğunu aktarıyor.

Bu arada İsrail Savunma Bakanlığından bir yetkili, İran'a yönelik saldırıların ABD ile koordineli bir biçimde gerçekleştirildiğini ve operasyonun aylar öncesinden, saldırı gününün de haftalar öncesinden belirlendiğini dile getirdi. Başkent Tahran dışında İran'ın başka şehirlerinde de patlamalar olduğuna dair haberler geliyor. Bu durum, İsrail ve ABD'nin saldırılarının yalnızca Tahran'ı hedef almadığını gösteriyor. İran haber ajanslarına göre, İsfahan, Kum, Karaj, Kermanşah ve Tebriz'de de patlamalar var.

Irak resmi haber ajansının Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İran'a yönelik saldırının başlamasının ardından Irak hava sahasını kapattı. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sabah saatlerinde İran'a ‚ "önleyici saldırı başlattıklarını" duyurmuştu.