İsrail'in Gazze işgaline tepki gösteren çalışanlar işten çıkarıldı, tazminat davası açacaklar - Son Dakika
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İsrail'in Gazze işgaline tepki gösteren çalışanlar işten çıkarıldı, tazminat davası açacaklar

İsrail\'in Gazze işgaline tepki gösteren çalışanlar işten çıkarıldı, tazminat davası açacaklar

İsrail'in Gazze işgaline tepki gösterdikleri paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle İsrail menşeili teknolojik yazılım firmasıyla iş akitleri sonlandırılan Muhammed Oçan ve Esat Aykurt, haklarını mahkemede arayacak. İşten çıkarılan Oçan, alacaklarını tam alamadığı gerekçesiyle şirket aleyhine tazminat davası açtı. Aykurt'un da önümüzdeki günlerde benzer şekilde bir dava açması bekleniyor.

13.04.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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İsrail'in Gazze işgaline tepki gösterdikleri paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle İsrail menşeili teknolojik yazılım firmasıyla iş akitleri sonlandırılan Muhammed Oçan ve Esat Aykurt, haklarını mahkemede arayacak.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'de başlattığı saldırılar ve uygulanan ambargolarla, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da yer aldığı çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Bu insanlık dışı soykırıma Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstererek İsrail'i kınadı. İsrail'in haksız işgaline sessiz kalmayan dünyanın birçok yerinden insan da İsrail ve işgalciliğini farklı yöntemlerle protesto etti.

Eylemlerin devam ettiği Türkiye'de vatandaşlar, sıklıkla bir araya gelip bu işgali protesto ediyor. Bazı kişiler ise İsrail karşıtı tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla gösteriyor.

İsrail menşeili teknolojik yazılım markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan şirkette çalışan Muhammet Oçan ile Esat Aykurt da tepkilerini, diğer insanlar gibi sosyal medya hesapları üzerinden ortaya koydu. İsrail işgalini eleştiren paylaşımlarda bulunan ikili, bu paylaşımları nedeniyle daha sonra işten çıkarıldıklarını öne sürdü.

Şirket aleyhine tazminat davası açtı

İşine son verilen Muhammet Oçan, alacaklarını tam alamadığı gerekçesiyle şirket aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı. Oçan, avukatı aracılığıyla İstanbul 29. İş Mahkemesine açtığı davada, 2023 yılında geçirdiği iş kazasına rağmen çalıştırıldığı iddiasında da bulundu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, İsrail aleyhine yapılan paylaşımdan, şu şekilde bahsedildi:

"Müvekkilim, Muhammed Durra isimli 12 yaşındaki Filistinli çocuğun babasının kucağında ölümüne ilişkin videoyu paylaştığı gerekçesiyle şirketin genel müdürü tarafından bizzat aranmış ve davalı şirketle iş ilişkisi bulunan E.S'nin isteği üzerine uyarılmıştır. E.S, 27 Eylül 2022'de TÜYAP makine fuarında müvekkilim ile tanışmış ve 'Paylaşımlarını takip ediyorum, gözüm üzerinde.' diyerek baskısını sürdürmüştür. Müvekkilimin iş akdi, buna benzer bir paylaşım yapmasından 2 gün sonra sona erdirilmiştir."

Dilekçeyi değerlendiren iş mahkemesi, kısmi tazminat talepli davayı kabul etti. Davanın görülmesine ilerleyen günlerde başlanacak.

İşten çıkartılan Esat Aykurt'un da önümüzdeki günlerde benzer şekilde bir dava açacağı öğrenildi.

Şirket genel müdürünün ikazı

Paylaşımları ve işten çıkarılma sürecini AA muhabirine anlatan Muhammed Oçan, şirketin İsrailli ortağı ve genel müdürü tarafından aranarak uyarıldığını belirterek, paylaşımlarına devam etmesi nedeniyle işine son verildiğini öne sürdü.

Oçan, sosyal medyada ilk kez 2010 yılındaki Mavi Marmara olayları sonrası paylaşımda bulunduğunu anlatarak, "Bu paylaşımım sonrası şirket yönetim kurulunun bir üyesinin oğluyla tartışma yaşadım. ve onun uyarısıyla paylaşımımın kaldırılması istendi. ve o paylaşımı kaldırmıştım." dedi.

Muhammed Durra isimli 12 yaşındaki bir çocuğun, 2021 yılında İsrail askerlerince şehit edilmesine ilişkin bir video paylaştığını da aktaran Oçan, bu sefer de şirketin genel müdürünün kendisini aradığını ve İsrail aleyhine olan bu paylaşımı kaldırması yönünde ikaz ettiğini dile getirdi.

Paylaşımıyla ilgili bilgiyi genel müdürüne, distribütörü oldukları, Almanya'da yer alan İsrail asıllı firman yöneticisinin verdiğine dikkati çeken Oçan, bu yöneticinin İstanbul'daki fuarda parmak sallayarak kendisini uyardığını ancak 7 Ekim'de başlayan katliamların ardından tekrar paylaşımlar yapmaya başladığını ifade etti.

Oçan, süreci şöyle anlattı:

"İlk yaptığım paylaşımın hemen 2 gün sonrasında insan kaynakları tarafından arandım. 'Özelliklerime uygun bir işin şirkette bulunmadığı' iddiasıyla işten çıkartıldım. Benimle birlikte aynı paylaşımları yapan Esat Aykurt isimli arkadaşım da aynı sebepten işten çıkarıldı. Buna istinaden ben bir hukuki süreç başlattım. İstanbul 29. İş Mahkemesinde bu süreç devam ediyor. İngiltere'de gazeteciler, Kuveyt'te sporcular ve tüm dünyada insanların bu gibi durumlarda işlerini kaybettiklerine şahit oluyoruz. Şu an gördüğümüz kadarıyla Türkiye'deki ilk vaka bu. Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz."

"İnsan kaynakları aradı"

Esat Aykurt ise aynı gerekçelerle işine son verildiğini iddia ederek, 7 yıl makine mühendisi olarak bu şirkette görev yaptığını, çalıştığı süre zarfınca İsrail aleyhine paylaşımlar yapmaması konusunda zaman zaman iş yerinden tepkiler aldığını söyledi.

Aykurt, şöyle konuştu:

"Daha öncesinde, iş arkadaşlarımdan Muhammed Oçan'ın paylaşımlarından dolayı bu tarz tepkiler aldığını duymuştum. Gazze'de yaşanan son olaylardan sonra ben de sosyal medyada bütün Müslümanlar gibi Filistin'i destekleyen, çocukların ölmemesi gerektiğini içeren paylaşımlar yaptım. İş yerindeki bazı arkadaşlar, 'İsrail menşeili bir firmayla çalışıyorsunuz, yapmayın böyle şeyler.' şeklinde geri bildirimler aldık. Ama ben yine de her Müslümanın yapması gerektiği gibi Filistin halkına destek olmaya devam ettim."

Şirketin insan kaynakları departmanından arandığını kaydeden Aykurt, kendisine şirketin küçülmeye gittiği gerekçesi sunularak işten çıkartıldığını, ancak çıkarıldığı iş pozisyonu yerine yeni iş ilanı verildiğini vurguladı.

Kendisi gibi işten çıkartılanın olup olmadığı araştırdığını ve aynı şeyin Muhammed Oçan'ın da başına geldiğini duyduğunda şaşırdığını aktaran Aykurt, "Onunla ortak noktamız Filistin paylaşımlarımızdı. Zaten diğer arkadaşlarımız İsrail menşeli yazılım satan bir şirkette çalıştığımız için başlarının ağrıyacağını bildikleri için böyle paylaşımlar yapmıyordu. Paylaşımları yaptıktan sonra ikimiz de işten çıkarıldık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze işgaline tepki gösteren çalışanlar işten çıkarıldı, tazminat davası açacaklar - Son Dakika

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