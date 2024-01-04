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İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalışan 34 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalışan 34 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri tespit edildi. 34 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İsrail İstihbarat Servisi Mossad\'a çalışan 34 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
04.01.2024 - 09:51,  Güncelleme: 09:55
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İSRAİL İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddiasıyla Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek operasyonla yakalanan 34 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi. Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli 8 ilde, 57 adrese düzenlenen zincirleme operasyonla 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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