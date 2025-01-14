İsrail Kabinesi Gazze'de Anlaşmayı Görüşüyor - Son Dakika
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İsrail Kabinesi Gazze'de Anlaşmayı Görüşüyor

İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası için bugün toplanabilir. Anlaşma destekleniyor.

14.01.2025 02:16
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İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirildi.

İsrail resmi devlet televiyonu KAN'ın haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in anlaşmaya karşı çıkması nedeniyle hükümetin düşmeyeceğinden emin olmak istediği belirtildi.

KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, "Eğer işler hızlı ilerlerse bugün öğleden sonra kabinenin toplanması ve ardından hükümet toplantısının yapılması ve anlaşmanın onaylanması muhtemel." dedi.

İsrailli Kanal 12 televizyonunun İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde ise esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın ayrıntıları üzerinde uzlaşıya varıldığı ve Hamas'ın nihai cevabının beklendiği bildirildi.

Haberde ayrıca çoğu hükümet üyesinin anlaşmayı desteklediği öne sürüldü.

Haberde, Netanyahu liderliğindeki Likud partisinden 18, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisinden 6, Moshe Gafni liderliğindeki Birleşik Tevrat Yahudiliği'den 2 ve Ulusal Sağ partisinden 2 bakanın da anlaşmayı desteklediği kaydedildi.

Öte yandan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in başında olduğu Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden 3 bakan ile ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğini yaptığı Dini Siyonizm partisinden 3 bakanın da anlaşmaya karşı çıktığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün Smotrich ile bir araya gelerek anlaşmayı desteklemesi için ikna etmeye çalıştığını bildirmişti.

İsrail basını, tarafların Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşmayı onaylamaya çok yakın olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Kabinesi Gazze'de Anlaşmayı Görüşüyor - Son Dakika

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