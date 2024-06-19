İsrail, Kurban Bayramı boyunca 90 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Kurban Bayramı boyunca 90 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Kurban Bayramı boyunca 90 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına eş zamanlı olarak Batı Şeria'da gözaltılarına devam ettiği belirtildi. Bugün düzenlenen baskınlarda Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 35 Filistinli gözaltına alındı. El Hail kentinde yoğunlaşan gözaltılar sırasında Filistinlilere darp ve tehditlerin yaşandığı paylaşıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısı 9 bin 280'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırılarında 550 Filistinli hayatını kaybetti.

19.06.2024 12:45
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Kurban Bayramı boyunca 90 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına eş zamanlı Batı Şeria'da gözaltılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin bugün düzenlediği baskınlarda Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 35 Filistinlinin gözaltına alındığı, bayram boyunca gözaltına alınanların sayısının 90 olduğu ifade edildi.

Gözaltıların El Hail kentinde yoğunlaştığı, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda darp ve tehditlerin de öne çıktığı paylaşıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının son verilerle 9 bin 280'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 550 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Kurban Bayramı boyunca 90 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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