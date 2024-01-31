İsrail Kuşatması Altındaki Hastanelerde Felaket Durum

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta iki haftadır kuşatma altında tuttuğu Nasır ve Emel hastanelerindeki durumun tam bir felaket olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin kuşatması ve yoğun saldırıları altındaki her iki hastanede de tıbbi imkanların ve yiyeceklerin tükenmesi sebebiyle yaralı ve hastaların ölümle yüz yüze olduğu uyarısında bulundu.

Nasır ve Emel hastanelerinde durumun kötüye gittiğini ve tam anlamıyla bir felaket yaşandığını aktaran Kudra, hastanelerdeki hasta, yaralı ve sağlık ekiplerinin can güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğunun altını çizdi.

Kudra, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kurumlara "Han Yunus'taki hastanelerdeki sivilleri korumaları, yiyecek ve gerekli tıbbi ihtiyaçları sağlamaları" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ve Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesini 10 gündür kuşatma altında tutuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.