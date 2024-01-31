İsrail Kuşatması Altındaki Hastanelerde Felaket Durum

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta iki haftadır kuşatma altında tuttuğu Nasır ve Emel hastanelerindeki durumun tam bir felaket olduğu belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin kuşatması ve yoğun saldırıları altındaki her iki hastanede de tıbbi imkanların ve yiyeceklerin tükenmesi sebebiyle yaralı ve hastaların ölümle yüz yüze olduğu uyarısında bulundu.
Nasır ve Emel hastanelerinde durumun kötüye gittiğini ve tam anlamıyla bir felaket yaşandığını aktaran Kudra, hastanelerdeki hasta, yaralı ve sağlık ekiplerinin can güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğunun altını çizdi.
Kudra, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kurumlara "Han Yunus'taki hastanelerdeki sivilleri korumaları, yiyecek ve gerekli tıbbi ihtiyaçları sağlamaları" çağrısında bulundu.
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ve Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesini 10 gündür kuşatma altında tutuyor.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek. "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı açıklamasında, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadelerine yer verildi.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda intihar teşebbüsünde bulunarak hayranlarını üzmüştü. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ardından da ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, esnaf ziyaretleri kapsamında Menemen ilçesinde bir dükkana girdi. Hamza Dağ, dükkanda BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi. Gökçe, Hamza Dağ'ın yanında bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ithafen "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum." dedi. Hamza Dağ ise "1 Nisan'da görüşürüz." diyerek dükkandan ayrıldı.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Son Dakika › Güncel › İsrail Kuşatması Altındaki Hastanelerde Felaket Durum - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?