İsrail, Lübnan\'a Kara Saldırıları Başlatıyor

16.03.2026 15:45
İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının Gazze'dekine benzeyeceğini belirtti.

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, şiddetli saldırılarla hedef aldıkları Lübnan'ın güneyine başlattıkları kara saldırılarıyla gerçekleştirecekleri yıkımın Gazze Şeridi'ndeki yıkıma benzeyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran ve Lübnan'a yürüttükleri saldırılara ilişkin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder ve diğer üst düzey askeri yetkililerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve kendisinin İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine kara saldırıları talimatı verdiklerini belirten Katz, Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun ve diğer bölgelerinde yarattıkları yıkımın benzerini Lübnan'ın güneyinde de gerçekleştireceklerini belirtti.

Söz konusu kara saldırılarında Hizbullah hedefleri ve altyapısını hedef alacaklarını öne süren Katz, Litani Nehri'nin güneyinden zorla sürdükleri on binlerce Lübnanlı'nın "İsrail'in kuzeyinde güvenlik sağlanana kadar" evlerine dönmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ı suikastle hedef alacakları tehdidinde buluna Katz, "Eğer Naim Kasım, Nasrallah ve Hameney'i bu kadar özlüyorsa yakında cehennemin derinliklerinde, kötülük ekseninin etkisiz hale getirilmiş tüm üyeleriyle buluşabilecek." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürülmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Lübnan, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'a Kara Saldırıları Başlatıyor - Son Dakika

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
Tarihi zafer Çin Grand Prix’sini Kimi Antonelli kazandı Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak İşte Oscar’da Türk menüsü Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü
Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler! Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
İran, savaştan önce ABD’ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi

16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
13:52
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
