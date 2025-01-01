İsrail, Lübnan Ateşkesini 4 Kez İhlal Etti

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İsrail ordusu, yeni yılın ilk gününde Lübnan ile yapılan ateşkesi 36. gününde 4 kez ihlal etti.

İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 340'a yükselirken, saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, evleri yıkma, evlere ateş açma ve dron uçurma gibi ihlallerini Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyinde Nebatiye kentinde gerçekleştirdi.

İsrail ordusuna ait bir dron başkent Beyrut ve güneyindeki Dahiye semalarında görüldü.

Nebatiye kentine bağlı Ayterun beldesinin Belediye Mahallesinde İsrail askerleri bazı evleri ateşe verdi.

Kentin Ayta eş-Şaab beldesinde çevreye ateş açan İsrail askerleri bazı evleri havaya uçurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi öldü, 16 binden fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.