İsrail-Lübnan Gerilimi Tırmanıyor - Son Dakika
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İsrail-Lübnan Gerilimi Tırmanıyor

İsrail-Lübnan Gerilimi Tırmanıyor

Hizbullah'ın füzelerine yanıt olarak İsrail, Lübnan'a büyük bir hava saldırısı düzenledi.

22.09.2024 12:51
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Hizbullah'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine son bir yılın en ağır hava harekatını gerçekleştirdi.Hizbullah ile İsrail arasındaki saldırılar Cuma akşamından itibaren yoğun bir biçimde devam etti. İsrail ordusu, Pazar sabahı birkaç saat içinde Lübnan'dan "İsrail'in kuzeyindeki sivillerin bulunduğu hedeflere" 115 roket saldırısı düzenlendiğini ve bunlara Lübnan'daki "terör örgütü Hizbullah hedeflerinin" bombalanmasıyla karşılık verildiğini duyurdu. İsrail, topraklarına düşen füze parçalarının neden oldugu yangınların söndürme çalışmalarının devam ettiğini, okulların da Pazartesi sabahına kadar kapalı kalması yönünde karar alındığını bildirdi.

Şii Hizbullah örgütü de saldırılarda İsrail'in askeri üretim tesislerini hedef aldığını duyurdu. İran yanlısı örgütten yapılan açıklamada bunun, İsrail'in hafta içinde çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak aralarında çocukların da bulunduğu 37 kişinin ölümüne, 3 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan saldırılarına verilen "ilk karşılık" olduğu kaydedildi. İsrail savunma sanayii şirketlerinden Rafael'in, ülkenin kuzeyindeki tesislerini bir düzine roket ile bombaladığını duyuran Hizbullah, Telegram uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada ayıca, İsrail'in askeri üssünün bulunduğu Ramat David'in de hedef alındığını aktardı.

İsrail'in gece boyu saldırıları devam etti

Lübnan topraklarına son bir yılın en ağır hava saldırısını gerçekleştiren İsrail ordusu ise 290 hedefin vurulduğunu ve "binlerce füze bataryasının" yok edildiğini bildirdi. İsrail'e bir başka saldırı da Irak'tan yapıldı. Gece boyunca dronlarla düzenlenen hava saldırısının İsrail hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, İsrail'e yönelik hava saldırılarını kendilerinin düzenlediğini açıkladı. "İslami Direniş" adı altında birleşen gruplar İran'ı destekleyen Şii milislerden oluşuyor.

İsrail, Lübnan'a önceki gün düzenlediği saldırılarıda, aralarında Hizbullah'ın kurucu isimlerinden, örgütün özel harekat birliği komutanı İbrahim Akil'ın de bulunduğu 16 üst düzey komutanın öldürüldüğünü duyurmuştu. Hizbullah da yaptığı açıklamada Akil ve bir başka üst düzey komutan olan Ahmed Vehbi'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Reuters,AFP/ ETO,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Terör, Son Dakika

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