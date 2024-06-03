İsrail, Lübnan'ın güneyinde yoğun hava saldırısı başlattı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyinde yoğun hava saldırısı başlattı

İsrail, Lübnan\'ın güneyinde yoğun hava saldırısı başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir aracın da bulunduğu birçok noktaya eş zamanlı yoğun hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları, Reyhan Dağları'na yönelik en az 5 hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'e ait insansız hava aracı ise Sayda kentinin güneyindeki kara yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucunda meydana gelen can kaybı hakkında henüz bilgi verilmedi. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar devam ediyor. Bugüne kadar çatışmalarda birçok ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

03.06.2024 13:35
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde aralarında bir aracın da bulunduğu birçok noktaya eş zamanlı yoğun hava saldırısı başlattığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları, Reyhan Dağları'na yönelik en az 5 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan medyasının geçtiği haberlerde ise İsrail'e ait insansız hava aracının Sayda kentinin güneyindeki kara yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Haberde, araç saldırısı nedeniyle meydana gelen can kaybı hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın güneyinde yoğun hava saldırısı başlattı - Son Dakika

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