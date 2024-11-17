İsrail, Lübnan Sınırındaki Kontrol Noktalarını Kaldırdı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarına devam ederken "yerleşim yerlerine yeniden dönüşe hazırlık" kapsamında sınıra yakın yerlerde oluşturulan askeri kontrol noktalarının kaldırıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun kuzeyde yaşayan İsraillilerin evlerine dönüşü için plan yapmaya başladığı belirtildi.

Bu kapsamda ordunun, kuzeydeki yerleşim alanlarında bulunan tüm askeri mekanizmaları kaldırmaya başladığı aktarıldı.

Kontrol noktalarının kaldırılması sürecinin kademeli olarak devam ettiği, iki hafta önce sınıra daha uzak yerlerdekilerin kaldırıldığı, son günlerde ise sınıra bitişik olanların kaldırıldığı kaydedildi.

Ordunun, Lübnan sınırına komşu olan boşaltılan yerleşim yerlerinde konuşlu tüm askeri güçlerini yakında geri çekmesinin beklendiği ifade edilirken yerleşim birimlerinin hangileri olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, 14 Kasım'da Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı teslim ettiği öne sürülmüştü.

Lübnan Meclis Başkanı Berri, bundan bir gün sonraki açıklamasında, ABD'nin İsrail ordusu ile Hizbullah'ın karşılıklı çatışmalarını sürdürdüğü Lübnan'da ateşkese ilişkin önerisini aldığını ve bu konudaki tartışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 452 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 452 öldü, 14 bin 664 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.