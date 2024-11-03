İsrail, Lübnan-Suriye Sınırını İkinci Kez Vurdu

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BEYRUT, 3 Kasım (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları Cumartesi günü Lübnan ile Suriye arasındaki El-Kaa Cusiyye sınır kapısını bir hafta içinde ikinci kez vurdu.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail'in havadan karaya dört füzesinin, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Hermel bölgesinde bulunan geçidin Suriye tarafına isabet ettiğini ve 10 metre uzunluğunda, 4 metre derinliğinde bir çukur oluşturduğunu söyledi. Saldırı, daha önceki bir saldırının ardından kısmen yeniden açılan geçidi kullanılamaz hale getirdi.

Lübnanlı yetkililere göre İsrail, 4 Ekim'den bu yana Masna ve diğer beş resmi sınır kapısının yanı sıra Lübnan-Suriye sınırındaki birçok gayri resmi güzergahı hedef alıyor.

Saldırılar, 23 Eylül'den bu yana İsrail ile Hizbullah arasında yoğunlaşan sınır ötesi çatışmalar sürerken gerçekleştirildi. Gazze'de İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmaların bölge geneline yayılmasından da endişe ediliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 2.968'e, yaralananların sayısı ise 13.319'a yükseldi.