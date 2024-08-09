İsrail Maliye Bakanı, ara bulucu ülkelerin çağrısını tehlikeli bir tuzak olarak nitelendirdi - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı, ara bulucu ülkelerin çağrısını tehlikeli bir tuzak olarak nitelendirdi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ara bulucu ülkelerin Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısını tehlikeli bir tuzak olarak nitelendirdi. Smotrich, Başbakan Netanyahu'ya bu tuzağa düşmemesi çağrısında bulundu.

09.08.2024 12:25
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ara bulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısının "tehlikeli bir tuzak" olduğu iddiasında bulundu.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayınladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yaptı.

Ortak açıklamada; ateşkese varma, rehineler ile alıkonulanların serbest bırakılacağı bir anlaşmanın zamanın geldiği ifade edildi.

Smotrich, sosyal medya hesabından ara bulucu ülkelerin çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ara bulucu ülkelerin çağrısının "tehlikeli bir tuzak" olduğunu ileri süren Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "bu tuzağa düşmemesini" istedi.

Smotrich, Netanyahu'ya esir takası müzakerelerine ilişkin açıkladığı "kırmızı çizgilerden" ödün vermemesi çağrısı yaptı.

"Hamas'ın tamamen yok edilmeden" Gazze'ye saldırıların sonlandırılmasına karşı olduğunu yineleyen Smotrich, ara bulucu devletlerin İsrail'i "teslimiyet anlamına gelen" bir mutabakata zorladığını savundu.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayınladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Maliye Bakanı, ara bulucu ülkelerin çağrısını tehlikeli bir tuzak olarak nitelendirdi - Son Dakika

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