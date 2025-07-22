İsrail Meclisi'nde Gazze'nin Sürgünü Görüşüldü

Tel Aviv yönetiminin uyguladığı abluka ve yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde insanlar açlıktan yaşamını yitirirken, İsrail Meclisinde Gazze'deki Filistinlilerin sürgünü görüşüldü.

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail Meclisinde "Gazze Rivierası - Vizyondan Gerçeğe" adı verilen bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, aşırı sağcı milletvekili Limor Son Har-Melech ve Filistin topraklarının gasbını savunan Nahala Derneğinin kurucusu Daniella Weiss gibi isimler katıldı.

Filistinlilerin açlıktan öldüğü bir dönemde düzenlenmesi dikkati çeken toplantıda aşırı sağcı Bakan Smotrich, Gazze'yi işgal edeceklerini söyledi.

"Gazze'yi İsrail'in bölünmez bir parçası haline getireceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin bir "tatil beldesine dönüştürülmesine yeşil ışık yaktığını" söyleyen Smotrich, bu konuda önlerinde "büyük bir fırsat olduğunu" savundu.

Smotrich, Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürmek için çalıştıklarını belirterek, "Gazze'yi ele geçireceğiz ve orayı İsrail'in bölünmez bir parçası haline getireceğiz." dedi.

İşgalin Gazze'nin kuzeyinden başlayabileceğini ve buralara 3 ayrı yasa dışı yerleşim birimi kurulabileceğini kaydeden Smotrich, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine "Gazze'nin kuzey sınırının güvenlik açısından İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini" söylediğini aktardı.

Öte yandan aşırı sağcı milletvekili Melech ise Gazze'de yasa dışı yerleşim birimi "kurulma zamanının geldiğini" savundu.