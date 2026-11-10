İsrail Meclisi önünde Netanyahu destekçileri ve muhalifler gösteri düzenledi

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından açılış oturumunun ve yemin töreninin düzenlendiği İsrail Meclisi önünde iktidar ve muhalefet destekçisi karşıt görüşlü gruplar gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisinde bugün 26. dönem milletvekilleri için Meclisin açılış töreni ve yemin töreni yapıldı.

İsrail Meclisi çevresinde, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun destekçileri ve Netanyahu karşıtı partilerin destekçileri gösteri düzenledi. İsrail polisinin grupları ayrı bölgelere yönlendirmesiyle taraflar karşı karşıya gelmedi.

Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle koalisyon kurulmasına karşı çıkan grup Meclis önünde toplandı.

Grup seçimlerde "usulsüzlük olduğunu" ve seçimlerin tekrar edilmesi gerektiğini savunan, İsrail vatandaşı Filistinli milletvekillerini "terör destekçisi" diye suçlayarak onlarla kurulacak bir koalisyona karşı çıkan sloganlar attı, konuşmalar yaptı, dövizler taşıdı.

Arap partileriyle koalisyon kurulmasını ve Netanyahu hükümetinin değişmesini isteyen grup ise birkaç yüz metre ötede gösteri düzenledi.

Muhalifler, Araplarla koalisyon yapılmasını talep ediyor

Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefetin İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle koalisyon hükümeti kurması talebiyle gösteri düzenleyen gruptan Yaela Ranaan, AA muhabirine, seçilen milletvekillerinin "barışın sağlanması için" ellerinden geleni yapmalarını istediğini söyledi.

Ranaan, Ortak Liste'nin koalisyonun bir parçası olmak istemediğini ama dışarıdan destekleyeceğini, Raam Partisi lideri Mansur Abbas'ın bir parçası olduğu koalisyonun kurulması ve parti liderlerinin cesur olması arzusunu dile getirdi.

Geçmişte İsrail Başbakanı olarak Filistinlilerle Oslo barış sürecini yürüten ve daha sonra suikasta kurban giden İzak Rabin gibi Eisenkot'un cesur davranıp davranamayacağı sorulan Ranaan, "Umarım ilk adımı atar ama bunun için öldürülmez." diyerek Eisenkot'un Rabin gibi olması gerektiğine işaret etti.

Ranaan, "Cesur davranıp doğru olanı yaparlarsa tarihe geçecekler. İsrail medyasının herkese saçtığı zehri durduracaklar." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu konusunda her zaman endişeliyim, o bir tilki." diyen Ranaan, "Ayrılıklar yaratma ve olayları değiştirme konusunda büyük bir yeteneğe sahip. Umuyorum ki bu kez bizim tarafımız ondan daha da akıllıca davranır." diye konuştu.

Netanyahu destekçileri seçim sonuçlarını kabullenmiyor

Netanyahu destekçisi Shula, Arap partilerinin İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 19'unu elde ettiği seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirterek Netanyahu ve koalisyon ortaklarının seçimlerdeki Arap katılımına dışarıdan müdahale edildiği iddiasını yineledi.

Shula, "Bunlar gerçek sonuçlar değil. Katar ve Almanya'dan gelen para ile sözde finanse edildi. Bu demokrasi değil." ifadesini kullandı.

Araplara karşı olmadığını ve solcuların İsrail için daha zararlı olduğunu ileri süren Shula, seçimlerin temiz bir şekilde tekrarlanmasını istediğini kaydederek baştan beri seçimlerde olanların "barbarlık" olduğunu savundu.

Shula, solcu İsraillilerin bir Filistin devleti kurmak istediğini ve Yahudi olmalarına rağmen "Neo-Nazi" olduklarını ileri sürerek tüm tarih boyunca "kendi halkına karşı olan Yahudilerin bulunduğunu" iddia etti.

Netanyahu'yu çok sevdiğini ve "bunun nedeninin İran'ı bombalaması olduğunu" dile getiren Shula, Likud'un 27 milletvekili ve Yashar'ın 21 milletvekili kazandığına işaret ederek Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle koalisyon kuracağını öne sürdü.

Shula, "dünyada adalet olmadığı ve bütün dünyanın kendilerine karşı olduğu" iddiasında bulundu.

Netanyahu destekçisi Marcelle de "İsrail vatandaşı Filistinliler yurt dışından gelen para karşılığında oy kullanmak için sandıklara gitti. Seçimler önceden ayarlanmış ve yasa dışı." diye konuştu.

Marcelle, Netanyahu destekçileri ve basında sıkça dile getirilen "İsrail ordusundaki komutanların solcu olduğunu ve İsrail'e ihanet ettiğini" savundu.

İsrail Meclisi, 17 Kasım Salı günü yeni Meclis Başkanını seçmek için toplanacak. Meclis Başkanının seçilmesinin ardından Eisenkot liderliğindeki bloğun, Netanyahu koalisyonu aleyhine bazı yasaları Meclise getirebileceği belirtiliyor.