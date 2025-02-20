İsrail-Mısır Barış Antlaşmasında İhlal Tespiti

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İsrail basınına göre, Mısır iki ülke arasındaki barış antlaşmasının bazı maddelerini ihlal etse de antlaşmaya zarar verme niyeti taşımıyor.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Mısır'ın barış antlaşmasını ihlal ettiği ancak söz konusu ihlallerin "ciddi olmadığı" öne sürüldü.

Haberde, "İsrail, Mısır ile imzalanan barış antlaşmasının bazı maddelerinin ihlal edildiğini tespit ettiğini doğruladı. Ancak bu ihlallerin ciddi olmadığını ve iki ülke arasında imzalanan tarihi antlaşmaya zarar verme niyeti yansıtmadığını vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Mısır'dan antlaşma şartlarına uymasını talep ettiği, fakat ihlalleri "ciddi" olarak değerlendirmediği kaydedildi.

Sosyal medyada Mısır ordusuna ait tanklara ait görsellerin gerçekliğinin teyit edilmediği, Sina Yarımadası'nda yapılan tatbikat görsellerinin ise güncelliğini yitirmiş olduğu öne sürüldü.

İsrail'in Mısır'ın yaptığı ihlalleri düzenli olarak takip ettiği ve herhangi bir tırmanmayı önlemek için Mısır'la diyalog halinde olduğu savunuldu.

İsrail ordusunun, "dış unsur" ihtimalini araştırdığı öne sürüldü

Öte yandan, İsrail ordusunun, "dış unsurların" Mısır-İsrail ilişkilerini sabote etmeye çalışıp çalışmadığını incelediği öne sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu başka güçlerin iki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeye yönelik yayınlarla bağlantılı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Haberde, Mısır'ın İsrail'e karşı savaş hazırlığında olduğuna ilişkin "yanlış" bilgilerin kasıtlı olarak yayıldığı iddia edildi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter, Mısır'ı barış antlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Mısır'ın Sina Yarımadası'na askeri yığınak yaptığını savunarak, bunun İsrail ile Mısır arasındaki barış antlaşmasının "çok ciddi bir ihlali olduğunu" öne sürmüştü.

Leiter, İsrail'in, Mısır'ın Sina'da yaptığı askeri yığınağa ilişkin endişelerini yakın zamanda gündeme getireceğini belirterek "Uzun zamandır bu konu bir kenara itildi ama devam ediyor. Bu konuyu çok yakında ve kesin bir şekilde masaya yatıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Mısırlı gazeteci ve milletvekili Mustafa Bekri ise " Gazze'de silahsız insanların başına gelenler sizleri aldattı. Onlara soykırım yaptınız. Lübnan ve Suriye'de de birkaç hedefinizi gerçekleştirdiniz. Sakın ola ki, Mısır'ı hafife almayın." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır ordusunun Sina'da yaptığı tatbikatın görüntüleri yayınlanmıştı

Mısır ordusu, Sina'da askeri tatbikat yapmış, tatbikatın görüntüleri 15 Ocak'ta yayınlanmıştı. Tatbikatta 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının kullandığı paramotorlara benzeyen "uçan yarasa" isimli araçların kullanılması dikkati çekmişti. Tatbikatın yayınlanan görüntüleri İsrailli sosyal medya kullanıcıları tarafından da sıkça paylaşılmıştı.

Ayrıca, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Mısır ordusunun askeri yatırımlarının endişe verici boyuta ulaştığını öne sürmüştü.