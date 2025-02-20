İsrail-Mısır Barış Antlaşmasında İhlal Tespiti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail-Mısır Barış Antlaşmasında İhlal Tespiti

İsrail, Mısır'ın barış antlaşmasını ihlal ettiğini fakat niyetinin zarar vermek olmadığını belirtti.

20.02.2025 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basınına göre, Mısır iki ülke arasındaki barış antlaşmasının bazı maddelerini ihlal etse de antlaşmaya zarar verme niyeti taşımıyor.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Mısır'ın barış antlaşmasını ihlal ettiği ancak söz konusu ihlallerin "ciddi olmadığı" öne sürüldü.

Haberde, "İsrail, Mısır ile imzalanan barış antlaşmasının bazı maddelerinin ihlal edildiğini tespit ettiğini doğruladı. Ancak bu ihlallerin ciddi olmadığını ve iki ülke arasında imzalanan tarihi antlaşmaya zarar verme niyeti yansıtmadığını vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Mısır'dan antlaşma şartlarına uymasını talep ettiği, fakat ihlalleri "ciddi" olarak değerlendirmediği kaydedildi.

Sosyal medyada Mısır ordusuna ait tanklara ait görsellerin gerçekliğinin teyit edilmediği, Sina Yarımadası'nda yapılan tatbikat görsellerinin ise güncelliğini yitirmiş olduğu öne sürüldü.

İsrail'in Mısır'ın yaptığı ihlalleri düzenli olarak takip ettiği ve herhangi bir tırmanmayı önlemek için Mısır'la diyalog halinde olduğu savunuldu.

İsrail ordusunun, "dış unsur" ihtimalini araştırdığı öne sürüldü

Öte yandan, İsrail ordusunun, "dış unsurların" Mısır-İsrail ilişkilerini sabote etmeye çalışıp çalışmadığını incelediği öne sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu başka güçlerin iki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeye yönelik yayınlarla bağlantılı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Haberde, Mısır'ın İsrail'e karşı savaş hazırlığında olduğuna ilişkin "yanlış" bilgilerin kasıtlı olarak yayıldığı iddia edildi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter, Mısır'ı barış antlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Mısır'ın Sina Yarımadası'na askeri yığınak yaptığını savunarak, bunun İsrail ile Mısır arasındaki barış antlaşmasının "çok ciddi bir ihlali olduğunu" öne sürmüştü.

Leiter, İsrail'in, Mısır'ın Sina'da yaptığı askeri yığınağa ilişkin endişelerini yakın zamanda gündeme getireceğini belirterek "Uzun zamandır bu konu bir kenara itildi ama devam ediyor. Bu konuyu çok yakında ve kesin bir şekilde masaya yatıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Mısırlı gazeteci ve milletvekili Mustafa Bekri ise " Gazze'de silahsız insanların başına gelenler sizleri aldattı. Onlara soykırım yaptınız. Lübnan ve Suriye'de de birkaç hedefinizi gerçekleştirdiniz. Sakın ola ki, Mısır'ı hafife almayın." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır ordusunun Sina'da yaptığı tatbikatın görüntüleri yayınlanmıştı

Mısır ordusu, Sina'da askeri tatbikat yapmış, tatbikatın görüntüleri 15 Ocak'ta yayınlanmıştı. Tatbikatta 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının kullandığı paramotorlara benzeyen "uçan yarasa" isimli araçların kullanılması dikkati çekmişti. Tatbikatın yayınlanan görüntüleri İsrailli sosyal medya kullanıcıları tarafından da sıkça paylaşılmıştı.

Ayrıca, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Mısır ordusunun askeri yatırımlarının endişe verici boyuta ulaştığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail-Mısır Barış Antlaşmasında İhlal Tespiti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:07:20. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail-Mısır Barış Antlaşmasında İhlal Tespiti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.