İsrail, Mossad\'ın eski Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı\'na tehdit yaptı

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İsrail'in, Mossad'ın 2021'de eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısına "İsrail aleyhine başlatılan soruşturmayı iptal etmesi" için yaptığı tehdidi haberleştirmek isteyen Haaretz gazetesi muhabirini tehdit ederek engellediği belirtildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, gazete, eski Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, eski UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya 2021'de İsrail aleyhine başlatılan soruşturmayı iptal etmesi için yaptığı tehdidi haberleştirmek istedi.

Gazetenin muhabiri Gur Megiddo, 2 yıl önce haberi yayınlamak istediği bir dönemde üst düzey bir İsrailli güvenlik yetkilisinden telefon alarak görüşmeye çağrıldı.

Görüşme öncesi kayıt yapmaması için telefonu alınan Megiddo'ya, üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisiyle görüşmesinin başında "başsavcı hakkında bilgi sahibi olduğunun" bilindiği söylendi.

Megiddo, İsrailli yetkilinin konuyu haberleştirmemesi için yaptığı tehdidi, "Bana konuyu yayınlarsam sonuçlarına katlanacağım ve İsrail güvenlik yetkililerinin sorgu odalarını içeriden tanıyacağım açıklandı." diye anlattı.

Üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisi, Megiddo'ya bilgileri yabancı medya ile paylaşması halinde de aynı sonuçlara katlanacağı tehdidinde bulundu.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, 2012-2021 döneminde UCM Başsavcısı olarak görev yapan Fatou Bensouda, 2021'de İsrail'in Filistin topraklarında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Eski Mossad Başkanı Cohen'in, Bensouda'ya, İsrail aleyhine başlatılan soruşturma öncesinde "Kendinizin ve ailenizin güvenliğini tehlikeye atacak şeylere bulaşmak istemezsiniz." dediği iddia edilmişti.