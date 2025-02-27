İsrail Nablus'ta Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde ateş açarak yaraladıkları Filistinliyi gözaltına aldı.

Kusra Belediye Başkanı Hani Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail özel kuvvetlerinin beldede bir evi kuşattığını, ateş açarak yaraladıkları bir genci sedyeyle askeri araçlardan birine taşıdıklarını" belirtti.

Avde, yaralanan Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgileri olmadığını aktardı.

İsrail güçlerinin Kusra beldesine baskın düzenlediği ve Filistinlilere karşı gerçek mermi ve gaz bombası kullandığı kaydedildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 168'i çocuk 926'yı aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.