İsrail Gazze Şeridi\'ndeki hastaneye saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi'ne saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrası hastane binasında yangın çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, binada çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğunu aktardı. İsrail, hastaneye düzenlenen saldırıyı doğruladı.
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