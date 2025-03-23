İsrail Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail Gazze Şeridi\'ndeki hastaneye saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken; saldırı sonrası hastane binasında yangın çıktı.

23.03.2025 23:53
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrası hastane binasında yangın çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, binada çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğunu aktardı. İsrail, hastaneye düzenlenen saldırıyı doğruladı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Hastane, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 8819ay:
    akape çok sessiz hiç hayra alamet değil mutlaka gazze için söyleyecek bireyler bulurdu ne oldu acanmba ey akape bence başkanımıza bunu hatırlatın unutmasın 2 0 Yanıtla
  • 008294:
    Allahım seni bildiği gibi yapsın itrail 1 0 Yanıtla
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