İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El-Halil kentine düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinliyi öldürdü. İsrail askerleri ayrıca, Cenin kentinde bir Filistinliyi şarapnel parçasıyla yaraladı ve çeşitli saldırılar düzenledi.

31.08.2024 14:16
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine dün gece düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, Muhammed İhsan Maraka ve Zuhdi Nidal Ebu Afife adlı iki Filistinlinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, söz konusu iki Filistinlinin İsrailliler tarafından gasbedilen topraklara kurulmuş olan Karmei Tzur ve Etzion bölgeleri yakınında öldürüldüğünü belirtti.

Ayrıca, İsrail askerleri Maraka ve Ebu Afife'nin evlerine de baskın düzenledi, aileleriyle açık alanda soruşturma yaptı.

Sivil İşler Genel Kurumu ise, Halil kentinde öldürülen iki Filistinliye ait naaşlara İsrail tarafından el konulduğunu açıkladı.

Öte yandan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve oradaki mülteci kampına yönelik 4 gündür İsrail ordusu tarafından saldırılar ve baskınlar düzenleniyor.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, Cenin'in batısındaki Es-Sile el-Harisiyye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şarapnel parçasıyla yaralandı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin'de alt yapıya yönelik tahribatların yanı sıra Filistinlilerin dükkanları ve çevreye büyük zararlar verdi.

Yine Filistin Kızılayı, bir başka açıklamasında, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Filistinli bir çocuğun başından yaralandığını duyurdu. Açıklamada, sağlık ekiplerinin başından yaralanan çocuğu Cenin'deki hastaneye naklettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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