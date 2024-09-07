İsrail Ordusundan Ramallah'ta Baskın: 2 Yaralı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında iki beldeye düzenlediği baskında 2 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Ramallah yakınlarındaki Beytunya ve El-Mezraa el-Garbiyye beldelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Sağlık ekiplerinin baskın sırasında biri elinden diğeri de ayağından gerçek mermilerle yaralanan iki Filistinliyi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadelerini göre, İsrail askerlerinin söz konusu iki beldeye baskınlarında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.