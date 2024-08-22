İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini bombaladı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini bombaladı, 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da insansız hava aracıyla bir Filistinlinin evini bombalaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

22.08.2024 10:18
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da insansız hava aracıyla bir Filistinlinin evini bombalaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Tulkerim kampına baskın düzenledi, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Günün ilk saatlerinde kamptaki bir evi kuşatma altına alan İsrail güçleri, Tulkerim kampının çeşitli mahallelerine askeri araçlarını konuşlandırdı.

İsrail ordusuna ait askeri buldozerler, kamptaki caddelere, ticari işletmelere ve Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle zaman zaman patlama ve silah sesleri duyuluyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının kamptaki bir yeri bombaladığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu yaşamını yitiren Filistinlinin cenazesinin Tulkerim Devlet Hastanesine getirildiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de ölen Filistinlinin 38 yaşındaki İmad Teyser Şirim olduğu, İsrail bombardımanı neticesinde başından aldığı yara sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bölgede faaliyet gösteren Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, İslami Cihad'ın Tulkerim Tugayları ve Fetih hareketinin Aksa Şehitleri Tugayları da ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, İsrail askerleri ile çatışmalara girdiklerini ve İsrail ordusuna doğrudan kayıplar verdirdiklerini ifade etti.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin Tulkerim'de başından ağır yaralanan 37 yaşındaki bir Filistinliye müdahale ettikleri belirtilmişti.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 638'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini bombaladı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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