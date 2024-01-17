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İsrail ordusu çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Givati Tugayı'ndan Çavuş Uriah Goshen'in (21) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, Batı Şeria'da görevli bir askerin de trafik kazasında öldüğü bildirildi. Bu son ölümle birlikte, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı tarihten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 529'a yükseldi. Yaralanan askerlerin sayısı ise 2 bin 602'ye çıktı.

İsrail ordusu çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu
17.01.2024 - 20:33,  Güncelleme: 20:35
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Givati Tugayından Çavuş Uriah Goshen'in (21) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da görevli bir askerin de ülkenin orta kesimlerinde trafik kazasında öldüğü aktarıldı.

Böylece, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 193'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529'a yükseldi.

Yaralanan İsrail askerlerinin sayısı da 1152'si Gazze'deki çatışmalarda 2 bin 602'ye çıktı.

Son günlerde, İsrail ordusu ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu direnişçiler arasında özellikle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneydoğusu ile Gazze kentinin batısında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA
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