İsrail Ordusu Cenin'de Evleri Yıktı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Cenin'de Evleri Yıktı

29.06.2025 01:23
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İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri havaya uçurdu, yıkım devam ediyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bir evi havaya uçurdu ve bazı evleri yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampına baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Ayrıca İsrail güçlerine ait buldozerlerle kamptaki yıkımlar devam etti.

Habere göre, ocak ayından bu yana kampta 600'den fazla ev tamamen, çok sayıda ev de kısmen yıkıldı.

İsrail askerleri, Tulkerim kentine, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına, Ramallah, El Halil, Kalkilya ve Tubas kentleri ile bu kentlerdeki çok sayıda kasabaya baskınlarını sürdürdü.

Araçların yolunu keserek durduran askerler, kimlik kontrolü ve arama yaparak, Filistinlileri sorguya çekti.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde geniş çaplı askeri saldırılar yürütüyor. Cenin'de başlayan bu saldırılar zamanla Tulkerim ve Nur Şems kamplarına uzandı.

İsraillilerden Filistinlilere ait mülklere saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis koruması altında Nablus kentinin güneybatısındaki Tel kasabasında Filistinlilere ait evlere saldırdı.

İsrail güçleri, saldırıya tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma rapor edilmedi.

El Halil kentinden aktivist Muhammed Avad da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyt Emr kasabasında bir grup İsraillinin, Filistinli bir vatandaşa ait çiftliğe çadır kurduğunu ve burada bazı provokatif eylemler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gazze'de soykırım, Batı Şeria'da baskı derinleşiyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ABD'nin de desteğiyle düzenlediği saldırılar soykırım olarak tanımlanıyor.

Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 188 binden fazla Filistinli öldürüldü ya da yaralandı. 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce insan ise evsiz kaldı.

Gazze'de süren yıkımın yanı sıra, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da saldırılarını artırdı. Filistinli yetkililere göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 986 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Cenin'de Evleri Yıktı - Son Dakika

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