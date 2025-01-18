İsrail Ordusu'ndan ateşkes öncesi Gazze'deki sivillere dikkat çeken uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusu'ndan ateşkes öncesi Gazze'deki sivillere dikkat çeken uyarı

Geniş Video İzle

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'deki Filistinlilere bölgenin güneyinden kuzeyine hareket etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Ordu, güvenlik önlemleri ve anlaşmanın detayları hakkında bilgi verdi.

18.01.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlileri ateşkes anlaşmasının yarın sabah yerel saatle 08.30'da yürürlüğe girmesinin ardından bölgenin güneyinden kuzeyine hareket etmemeleri konusunda uyardı.

"İSRAİL GÜÇLERİNE YAKLAŞMAYIN"

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürtüşmeyi ve yanlış anlaşılmayı önlemek adına bazı konulara açıklık getirmek istediklerini, ordunun anlaşmanın tüm detaylarının uygulanmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

Anlaşmaya göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki belirli bölgelerde bulunmaya devam edeceğini ifade eden Adraee, bir sonraki duyuruya kadar bölgedeki İsrail güçlerine yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Adraee, "İsrail ordusunun bölgedeki faaliyetleri göz önüne alındığında, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine veya (Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki) Netzarim Koridoru'na doğru hareket etme tehlikesi devam ediyor. Bu harekete izin verildiğinde güvenli ulaşım yöntemlerine ilişkin bir açıklama ve talimat yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Refah sınır bölgesine, (Gazze- Mısır sınırındaki) Philadelphia Koridoru bölgesine ve İsrail ordusunun yoğunlaştığı bölgelere de yaklaşmanın tehlikeli olduğunu aktaran Adraee, Gazze Şeridi boyunca deniz alanında balık tutma, yüzme ve dalış için de büyük tehlikenin mevcut olduğunu vurguladı.

Son olarak da Adraee, İsrail'in kontrol ettiği toprak ve tampon bölgelere yaklaşmanın yasak ve son derece tehlikeli olduğunu kaydetti.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail Ordusu\'ndan ateşkes öncesi Gazze\'deki sivillere dikkat çeken uyarı
Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu'ndan ateşkes öncesi Gazze'deki sivillere dikkat çeken uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri
23:20 Canan Karatay’dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
22:30 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş’ın teklifini açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 00:22:01. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu'ndan ateşkes öncesi Gazze'deki sivillere dikkat çeken uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.