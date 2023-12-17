İsrail ordusu, Gazze\'deki hastaneden 90 kişiyi alıkoydu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nden 90 kişiyi alıkoyarak çekildiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, askerlerinin Beyt Lahiya'da yer alan, kuzeydeki en önemli hastanelerden Kemal Advan Hastanesi'nden çekilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hastanede çok sayıda silah, gizli belge ve iletişim cihazı bulunduğu öne sürülen açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim saldırılarında yer aldığı iddiasıyla hastanedeki 90 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası soruşturma çağrısı yapmıştı

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'nden çekilirken geriye bir "insani felaket" bıraktığını söylemişti.

Berş, "İsrail güçleri, aşırı soğuk havada yaralıları kasıtlı şekilde hastaneden zorla çıkarttı ve sağlık personellerine saldırdı." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail'e ait iş makinelerinin, Kemal Advan Hastanesi avlusunda bulunan çadırları içindeki sivillerle birlikte ezdiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu yer almıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde onlarca kişiyi öldürdüğü yönündeki haberlerle ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapmıştı.