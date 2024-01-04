İsrail Ordusu Gazze\'deki Mülteci Kamplarını Bombaladı: 155 Ölü, 357 Yaralı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun 24 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan iki mülteci kampını bombalamasının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 155 ölü ve 357 yaralı getirildiğini duyurdu.

MSF'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'de güvenli hiçbir yer yok, kimse güvende değil." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun 24 Aralık'ta "El-Megazi" ve "El-Bureyc" mülteci kamplarını bombalamasının ardından 28 Aralık'ta Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 155 ölü ve 357 yaralı getirildiği kaydedildi.

MSF'nin Gazze'deki Acil Durum Koordinatörü Carolina Lopez, "El-Megazi" ve "El-Bureyc" mülteci kampları yakınlarındaki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden, İsrail ordusunun hastanenin kuzeydoğusundaki mahallelere düzenlediği bombardımanın seslerinin duyulduğunu belirtti.

Açıklamada, Gazze'de ölümleri ve yaralanmaları önlemek, yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve tıbbi ihtiyaçların karşılanmasını ciddi bir şekilde artırmak için kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekildi.

MSF'den 25 Aralık'ta yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu mülteci kamplarını hedef almasının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 131 ölü ve 209 yaralı getirildiği bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730'u çocuk, 6 bin 830'u kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 325 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.