İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırı düzenlemekle suçlandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ne saldırı düzenleyen İsrail ordusunu, hastaların refakatçilerini infaz etmek, tutuklamak veya zorla Gazze Şeridi'nin güneyine göç ettirmekle suçladı.
Bakanlık, İsrail ordusunun 13 gündür kuşatması altındaki Şifa Hastanesi'ndeki son gelişmeler hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "İşgal güçleri hasta yakınlarını infaz ediyor, tutukluyor veya zorla Gazze Şeridi'nin güneyine göç ettiriyor. Bu da tutuklu çalışanlara başka bir yük katıyor." ifadeleri kullanıldı.
İsrail askerlerinin durumu ağır 107 hastayı yoğun bakım ünitesinde göz altında tuttuğu, 60 sağlık personelini de bir başka binada alıkoyduğu belirtilen açıklamada, gerekli alet, tıbbi ekipman, su ve havalandırma olmadan hastanede bu hastaları tedavi etme veya barındırma imkanının olmadığı kaydedildi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, bugün daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni 13 gündür kuşatma altında tutup baskın yaparken, çevresindeki evleri de yıktığı ve yaktığını belirtmişti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 782 Filistinli öldürüldü, 75 bin 298 kişi yaralandı.
Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 455 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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