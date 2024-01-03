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İsrail Ordusu, Gazze'den Bebek Kaçırılmadığını İddia Ediyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze'den Bebek Kaçırılmadığını İddia Ediyor

İsrail ordusu, bir askerinin Gazze'den bir bebeği kaçırdığına yönelik ifadesine rağmen, bölgeden İsrail'e bebek götürülmediğini iddia etti. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili incelemenin yapıldığı ve herhangi bir Filistinli bebeğin, İsrail'e götürülmediği kaydedildi. İsrail ordusunun açıklaması, Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söyleyen İsrail askerinin açıklamalarına tamamen ters düşüyor.

İsrail Ordusu, Gazze\'den Bebek Kaçırılmadığını İddia Ediyor
03.01.2024 - 15:41,
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İsrail ordusu, bir askerinin Gazze'den bir bebeği kaçırdığına yönelik ifadesine rağmen, bölgeden İsrail'e bebek götürülmediğini iddia etti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili incelemenin yapıldığı ve herhangi bir Filistinli bebeğin, İsrail'e götürülmediği kaydedildi.

Açıklamada, "Bebek kaçırılması iddiaları tamamen asılsızdır." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun açıklaması, Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söyleyen İsrail askerinin açıklamalarına tamamen ters düşüyor.

Ne olmuştu?

İsrail ordusunun saldırıları sonucu en az 9 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söylemişti.

Mendelson, Gazze'nin kuzeyinde aldığı yaralar sonucu 30 Aralık Cumartesi günü ölen arkadaşı Itah'ın bir kız arkadaşına kaçırdığı bebek hakkında bilgi verdiğini aktarmıştı.

Bebeğin akıbetine ilişkin bilgi verilmezken, sunucu kaçırılan bebeğin aile ve akrabalarının muhtemelen öldürülmüş olabileceği yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Bebek, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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