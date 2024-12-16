İsrail Ordusu Lübnan'dan Çekiliyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu Lübnan'dan Çekiliyor

İsrail ordusu, 98. Tümeni'ni Lübnan'dan çekip Gazze'ye kaydıracağını açıkladı.

16.12.2024 23:16
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İsrail ordusu, 98. Tümeni'nin 30 Eylül'de kara saldırıları başlattığı Lübnan'ın güneyinden çekildiğini ve Gazze Şeridi'ne kaydırılacağını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 3 ay boyunca Lübnan'ın güneyinde bulunan, paraşütçü ve komando birliklerinden oluşan tümenin faaliyetlerine geçen hafta çarşamba itibariyle son verildiği ve saldırıların devam ettiği, işgal altındaki Gazze'ye gönderilmesine ilişkin hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusundan 1 Kasım'da yapılan açıklamada, 98. Tümen kuvvetlerine bağlı komando ve paraşüt birliklerinin "Lübnan'ı hedef alan faaliyetlere başladığını" duyurmuştu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Ancak İsrail ordusu anlaşmayı düzenlediği saldırılarla 228 kez ihlal etti. Söz konusu saldırılarda şu ana kadar 31 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Lübnan ordusunun, ülkenin güneyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlamamış savaş mühimmatlarını temizleme çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusu 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmuş, Lübnan ordusu da Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü birlikleri ile ABD koordinasyonunda İsrail'in çekildiği beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Lübnan'dan Çekiliyor - Son Dakika

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