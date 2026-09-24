İsrail ordusu, Nablus Beyt İmrin'de Filistinli esirin evini sabah baskınında yıktı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Nablus Beyt İmrin'de Filistinli esirin evini sabah baskınında yıktı

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İsrail ordusu, Nablus Beyt İmrin'de Filistinli esirin evini patlayıcılarla yıktı; 3 katlı binanın 2. katındaki daire tahrip oldu. Atara beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi, duvarlara ırkçı yazılar yazdı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Beyt İmrin beldesinde Filistinli esir Davas Hasun'un evini patlayıcılarla yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Beyt İmrin'e baskın düzenledi.

Hasun'un evini kuşatan İsrail ordusu, 3 katlı binanın 2. katında bulunan daireyi patlayıcılarla tahrip etti, yıkım dolayısıyla söz konusu binada da maddi hasar oluştu.

İsrail güçleri, dün akşam Hasun ailesinin evine baskın düzenleyerek aile bireylerini zorla evinden çıkarmış ve eve çıkan tali yolları da kapatmıştı.

Mart 2026'da alıkonulan Hasun, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliyi öldürmekle suçlanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Ramallah'ın kuzeyindeki Atara beldesine saldırarak Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi, duvarlara ırkçı yazılar yazdı.

Atara beldesi, Filistinlilerin evlerinin yakınlarına gaspçı İsraillilerin kaçak yerleşim yeri kurmasının ardından saldırılara maruz kalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Bu saldırılar, Filistinlilerin evlerinin ve yapılarının yıkılmasını, camilerin kundaklanmasını, tarım arazilerinin tahrip edilmesini, Filistinli çiftçilerin arazilerine ulaşmalarının engellenmesini ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesi gibi ihlalleri içeriyor.

Kaynak: AA
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