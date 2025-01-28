İsrail Ordusu'nun Tulkerim Saldırıları Sürüyor

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İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını 8'inci gününde genişleterek devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Tulkerim kentine, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına baskınlar düzenledi.

Tulkerim Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Onlarca aile evlerinden zorla çıkarıldı, el konulan evler askeri kışlaya dönüştürüldü." dedi.

Filistinliler "canlı kalkan" olarak kullanılıyor

Selame, İsrail askerlerinin Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

Filistinli yetkili, kampın altyapısının İsrail ordusu tarafından yıkılmaya başlandığını belirtti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü şiddetli saldırılarını dün Tulkerim'e taşımıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin Tulkerim kenti ve kampına düzenlenen saldırılara katıldığı belirtilmişti.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Tulkerim'de bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Cenin'de saldırılar devam ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 21 Ocak'ta başlattığı saldırılara devam ediyor.

Filistinlilerin mülklerinin de hedef alındığı saldırılarda şu ana kadar biri çocuk 16 Filistinli yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD yönetimine, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da özellikle de Cenin'den sonra Tulkerim kentine yönelik saldırılarıyla "ikinci aşaması başlayan savaşı" durdurma çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki istikrarsızlık ve endişe halinin sürmesine ve güvenliğin bozulmasına yol açan İsrail müdahalelerini durdurarak, gelecekteki çatışmaları önleyecek sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için yeni ABD yönetimini göreve çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.