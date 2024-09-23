İsrail Ordusu Okulu Bombaladı: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusu Okulu Bombaladı: 3 Ölü

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı, 3 kişi hayatını kaybetti.

23.09.2024 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Halid bin Velid Okulu'nun üst katını bombaladı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda İsrail ordusunun saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun dün de Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kefr Kasım Okulu'nu bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu sık sık Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Okulu Bombaladı: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:02 Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
10:39 TEM Otoyolu’nda yürüyen kadın ölüme meydan okudu TEM Otoyolu'nda yürüyen kadın ölüme meydan okudu
10:28 Ali Koç ve Acun’a öfke kustu Engin Polat’tan 2 kelimelik derbi yorumu Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu
10:12 Benzine okkalı zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak Benzine okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak
10:05 Esra Erol’da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu Esra Erol'da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu
09:28 Adana’da sokaklar göle döndü Vatandaşlar kayıkla gezdi Adana'da sokaklar göle döndü! Vatandaşlar kayıkla gezdi
09:27 Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan’a olay gönderme Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay gönderme
09:20 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde 27 yerinden bıçaklanmıştı: Acılı kadın adaleti bekliyor 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde 27 yerinden bıçaklanmıştı: Acılı kadın adaleti bekliyor
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
08:59 AJet kötü başladı 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 04:12:49. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Okulu Bombaladı: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement