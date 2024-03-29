İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nde 13 çocuğu katletti

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa- Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail ordusunun son bir haftada Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ve çevresinde 13 çocuğu katlettiğini bildirdi.
Euro-Med, İsrail ordusunun saldırılar düzenlediği ve kuşattığı Şifa Hastanesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Euro-Med saha ekibi, İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 13 çocuğu katlettiğini belgeledi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, çocukların çoğunluğunun vurularak öldürüldüğü, çocukların bu sırada İsrail ordusunun "tahliye talimatına" uyduğu ve aileleriyle birlikte oldukları kaydedildi.
İsrail ordusunun bir haftadan fazla süredir Şifa Hastanesi ve çevresinde sistematik ve dehşet verici askeri saldırılar yaptığı belirtilen açıklamada, "Bu bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının son 6 aydır yaşadığı, soykırımın parçasıdır." denildi.
İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni hedef almayı sürdürüyor
İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi konumundaki Şifa Hastanesi'ne Hamas'a ait "tüneller ve cephanelikler" bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ta yeniden baskın düzenleyen İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.
İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar yaklaşık 200 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
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