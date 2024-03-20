İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladı

Van'da 8 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Muradiye, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Gürpınar, Özalp ve Çaldıran ilçelerindeki okullar, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildi. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayıldı. Daha önce de Çatak, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmişti.