İsrail Ordusunun Hamas Ölümleri Üzerine Manipülasyon İddiası

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İsrail basınında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde öldürdüklerini öne sürdükleri Hamas mensuplarının sayısını manipüle ettiği savunuldu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Temmuz ayında 17 bin Hamas mensubunu öldürdüğünü açıkladığı belirtildi.

Haberde, Temmuz ayından bu yana Hamas mensuplarından ölenlere ilişkin yapılan açıklamalardaki sayılar toplandığında ölenlerin sayısının 18-19 bine yükselmesi gerekirken, İsrail ordusu kaynaklarının bu sayının yaklaşık 15 bin olduğunu kaydettiği aktarıldı.

"Son dört ayda 3 bin ila 4 bin Hamas mensubu nasıl hayata döndü?" sorusu sorulan haberde, İsrail ordusunun ve hükümetin ilk kez Hamas ölümlerine ilişkin istatistikleri geri çekmek zorunda kalmadığı vurgulandı.

Haberde, "1 Şubat'a kadar askeri yetkililer, İsrail'in yaklaşık 10 bin Hamas mensubunu öldürdüğünü söyledi ve Başbakan Binyamin Netanyahu da 12 Şubat'ta ordunun 12 bin Hamas mensubunu öldürdüğünü kaydetti. Birçok askeri kaynak bu sayının yaklaşık 10 bin olduğunu söylese de, birkaç gün içinde ordu, Netanyahu'nun açıkladığı rakama uyacak şekilde bilançoyu değiştirdi." ifadelerine yer verildi.

"İsrail ve ordusu temennilere dayanmayan, gerçekçi rakamlar olmadan savaşın geleceği ve Hamas'ı hezimete uğratmanın ne kadar zaman alacağı konusunda nasıl değerlendirme yapabilir?" sorusu yöneltilen haberde, Hamas mensuplarından ölenlerin sayısındaki artışın bir noktada "psikolojik savaşın" bir parçası olabileceğine işaret edildi.

Haberde, "Hamas mensuplarından ölenlerin sayılarına ilişkin kapsamlı incelemelerin devam etmesinin yalnızca ordunun güvenilirliği hakkında şüpheler uyandırmakla kalmayıp, ölen sivillerin sayısını da ortaya koyduğu" kaydedildi.

Gazete, bu rakamlar ışığında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 43 bin ise bunlardan 25 ila 30 bininin sivil olduğuna dikkati çekti.