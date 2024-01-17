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İsrail polisi Gazze saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti - Son Dakika
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İsrail polisi Gazze saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti

İsrail polisi, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto eden göstericilere müdahale etti. Tel Aviv'de düzenlenen gösteride savaş karşıtı grup, saldırıların durdurulmasını istedi. Polis, göstericilere müdahale ederek pankartları yırttı ve eylemcileri dağıttı. Polis, protestonun toplumun duygularını incittiğini savundu.

İsrail polisi Gazze saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti
17.01.2024 - 00:13,
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İsrail polisi, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto eden göstericilere müdahale etti.

Başkent Tel Aviv'de savaş karşıtı bir grup tarafından düzenlenen gösteride, ellerinde pankartlarla ve yazılı elbiselerle yürüyen İsrailli protestocular, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

Protestoculardan dağılmasını isteyen polis, daha sonra gösteriye sertçe müdahale ederek, "katliamı durdurun" yazılı bir pankartı yırttı ve eylemcileri dağıttı.

İsrail polisi, protestonun "toplumun duygularını incittiğini" savunarak, göstericilere bu nedenle müdahale edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA
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