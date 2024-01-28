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İsrail polisi Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenleyenlere müdahale etti - Son Dakika
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İsrail polisi Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenleyenlere müdahale etti

Tel Aviv'de binlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirleri "umursamamakla suçlayarak" erken seçim talebinde bulundu.

İsrail polisi Tel Aviv\'de erken seçim talebiyle gösteri düzenleyenlere müdahale etti
28.01.2024 - 00:52,
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Tel Aviv'de binlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirleri "umursamamakla suçlayarak" erken seçim talebinde bulundu.

Habima Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerinde "(Gazze'deki İsrailli esirler) 113 gündür çile çekiyor; Netanyahu ve (İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny) Gantz'ın umurunda değil" ve "Hemen şimdi erken seçim" ve "Hükümet darmadağınık olmuş durumda, artık yeter" yazılı pankartlar taşıdı.

Daha sonra göstericilerden bir grup yürüyüşe geçerek Savunma Bakanlığının da bulunduğu Kaplan Caddesi'ni trafiğe kapatmak istedi.

Yaya ve atlı polislerle göstericilere müdahale eden İsrail güçleri en az iki kişiyi gözaltına aldı. Yaklaşık iki saat süren müdahale sırasında polisle göstericiler arasında sık sık arbede yaşanırken, polis atlarından biri kadın bir göstericinin ayağını ezdi.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Gil Gat, İsrail hükümetini "her şeyi mahvetmekle" suçlayarak hemen erken seçim yapılmasını istediğini söyledi.

İsrail'in içerisinde bulunduğu durumun sorumluğunun hükümette olduğunu dile getiren Gat, "İsrail hükümeti güvenliği ihmal etti. 7 Ekim'deki (Hamas saldırısına) saldırıya da bu sebep oldu. Bu hükümet artık gitmeli, şu an en önemli olan bu." dedi.

Gat, hükümetin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini dile getirdi.

"Hamas ile yapılacak bir anlaşma esirlerin serbest bırakılmasını sağlar mı?" şeklinde soruya Gat, "Umarım öyle olur" yanıtını verdi.

Gösteriye katılanlardan Noa Harell, "Gösteriye katılanlardan bazıları hükümeti İsrail vatandaşlarını koruma görevini yerine getirmemekle suçluyor ve Gazze savaşının bu noktada devam etmesinin bize yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyor. Buraya katılan herkes Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin kurtarılmasını istiyor." diye konuştu.

Göstericilerden bazılarının İsrailli esirlerin ne pahasına olursa olsun kurtarılmasını istediğini dile getiren Harell, "Filistinli mahkumları bırakmak gerekse bile bunun olmasını istiyorlar." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İsrail polisi Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenleyenlere müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisi Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenleyenlere müdahale etti - Son Dakika
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