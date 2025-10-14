İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti - Son Dakika
İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti

14.10.2025 18:17
İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasını şimdiden ihlal etme niyetinde. İsrail basınına göre, Tel Aviv hükümeti ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı açmayacak. Karara gerekçe olarak ise Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikme gösterildi.

İSRAİL, REFAH SINIR KAPISINI AÇMAYACAK

Times of Israel gazetesinin haberinde, Gazze'de ateşkes anlaşması gereğince yarın açılması gereken Refah Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından kapalı tutulacağı aktarıldı. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı açmamaya gerekçe olarak, Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi gösterdiği açıklandı.

YARDIMLARIN GİRİŞİ DE SINIRLANDIRILACAK

İsrailli esirlerin cesetlerin yerlerinin belli olmaması nedeniyle teslimi gecikirken, İsrail'in bu duruma karşılık Refah Sınır Kapısı'nı açmayarak Hamas'a "yaptırım uyguladığı" ifade edildi. İsrail'in söz konusu yaptırımlar kapsamında, Gazze'ye yardımları da sınırlandıracağı kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN DE YER ALDIĞI BİR KOMİTENİN KURULMASI KARARLAŞTIRILMIŞTI

İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesini sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakim ATMACA:
    Millet herşeyin farkında ki Araplar duruken bizene ki Osmanlıyı parçalayan Araplar zerei miskal umurumuzda değil 3 6 Yanıtla
  • Vakkas Can:
    bunların hepsinin esirleri almak için bir oyun olduğunu anladınız esirleri alınca her yeri yerle bir edecekler oturun seyredin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
