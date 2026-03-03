İsrail Saldırıları 10 Bin Sivili Suriye'ye Göç Ettirdi - Son Dakika
İsrail Saldırıları 10 Bin Sivili Suriye'ye Göç Ettirdi

03.03.2026 16:21
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları nedeniyle 10 binden fazla sivil Suriye'ye geçti.

İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırıların ardından, ülkedeki çatışmalardan kaçan 10 binden fazla sivil Suriye'ye geçti.

İsrail ordusunun başta Beyrut'un Dahiye Mahallesi olmak üzere Lübnan'ın birçok yerine hava saldırıları düzenlemesi ülkedeki göç hareketliliğini artırdı.

İsrail saldırılardan kaçan en az 10 bin sivil, Şam kırsalındaki Cdeydet Yabus ile Humus'taki Cusiye sınır kapıları üzerinden Suriye'ye tarafına geçti.

Lübnan'dan Suriye'ye geçmek isteyenler sınır kapılarında yoğunluk nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalırken, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

Sınır Kapısı Genel İlişkiler Müdürü Muhammed el-Kasım, Lübnan'daki güvenlik durumundan dolayı sınır kapısında büyük bir yoğunluk yaşandığını belirtti.

Lübnan tarafının pasaportlara mühür basmadan sivillerin geçişine izin verdiğini ve bu durumdan dolayı yoğunluğun oluştuğunu aktaran Kasım, sivil savunma ekipleri ile araçların gelenleri karşılamak üzere görevlendirildiğini ifade etti.

Ek salonlar açtıklarını ve ilave personelin göreve başladığını kaydeden Kasım, "Dün akşam saatlerinden bugün sabah 10.00'a kadar 10 bin kişi giriş yaptı." dedi.

Kasım ayrıca, Lübnan vatandaşlarının Suriye'ye giriş yapabilmesi için Suriyeli biriyle evli olması, Suriye'de evinin bulunması, başka bir ülke vatandaşlığına sahip olması ya da sendika kartı bulunması gibi şartların arandığını dile getirdi.

Saldıralar nedeniyle tedavisini yarım bıraktı

İsrail saldırıları nedeniyle Suriye'ye geçiş yapan Antanyus Yasmin, tedavi amacıyla Lübnan'a gittiğini söyledi.

Saldırılar nedeniyle tedavisini yarım bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Yasmin, sınır kapısında çok fazla yoğunluk olduğunu kaydetti.

Dönüş yapan Amina Halil ise İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'daki durumun çok kötü olduğunu, evden çıkmanın dahi zorlaştığını belirtti.

Saldırılardan kaçarak Suriye'ye gelebildiği için mutlu olduğunu dile getiren Halil, "Ben Suriyeli biriyle evliyim, çocuklarım Suriyeli. Aile ziyareti için Lübnan'daydım. Durumlar çok vahim." dedi.

Alaa Ahmed de İsrail'in yoğun şekilde başkent Beyrtu'a saldırılar düzenlediğini belirtti.

İsrail saldırılarından sonra mülteci olarak yaşadığı Lübnan'dan ülkesine kalıcı olarak dönmeye karar verdiğini belirten Ahmed, "Suriye'de yeniden bir hayat kurmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Suriye, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

