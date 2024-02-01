İsrail saldırıları altındaki Gazze\'de kurtarma ekibinden haber alınamıyor

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 48 saat önce 6 yaşındaki Hind Receb isimli kız çocuğunu kurtarmaya giden Filistin Kızılayı ekibinden haber alınamadığı bildirildi.
Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Fersah, X sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, 2 gün önce İsrail'in hedef aldığı bir araçta mahsur kalan küçük kız çocuğu ve onu kurtarmaya giden ambulans ekibine dikkati çekti.
"48 saat geçti ve hala kız çocuğu Hind'i kurtarmaya giden sağlık çalışanı Yusuf ve Ahmed'in akıbeti bilinmiyor." diyen Fersah, Hind'in içinde mahsur kaldığı aracın İsrail tanklarının hedefi olduğu ve içindekilerin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.
Hind'in saatlerce araçta can veren ailesinin cansız bedenlerinin kanı içinde korku dolu anlar yaşadığını dile getiren Fersah, her geçen dakikayla umutların tükendiğinin altını çizerek yardım çağrısı yaptı.
Filistin Kızılayı, 30 Ocak Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracı hedef alınca telefonla arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Filistinli Leyan Hamade'nin öldürülmeden önceki ses kaydını paylaşmıştı.
Leyan'ın Filistin Kızılayını telefonla arayarak yardım istediği belirtilen açıklamada, Filistinli kızın öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dediğinin duyulduğu aktarılmıştı.
Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb'in de araçta mahsur kaldığı ifade edilmişti.
Açıklamada, Hind'i kurtarmak için giden ambulans ve sağlık ekibine İsrail güçleri tarafından izin verilmediği, 18 saatten uzun süredir Hind ve onu kurtarmaya giden ekibe ulaşılamadığı, akıbetlerinin bilinmediği vurgulanmıştı.
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