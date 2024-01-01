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İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze'de On Binlerce Filistinli Çadır Kentte Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze'de On Binlerce Filistinli Çadır Kentte Yaşam Mücadelesi Veriyor

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yerinden olan on binlerce Filistinli, Refah bölgesinde çadır kentte hayata tutunmaya çalışıyor. İsrail'in saldırıları sonucunda yüzlerce Filistinli öldü, binlercesi yaralandı ve Gazze Şeridi ağır bir yıkıma uğradı. Refah bölgesi, yerinden olan Filistinlilerin sığındığı en yoğun nüfuslu bölge haline geldi. Çadır kentteki yaşam koşulları ise oldukça zorlu ve sağlıksız. İsrail saldırıları nedeniyle çadır kente sığınan Filistinli sayısı her geçen gün artıyor.

İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze\'de On Binlerce Filistinli Çadır Kentte Yaşam Mücadelesi Veriyor
01.01.2024 - 23:55,
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yerinden olan on binlerce Filistinli, Refah bölgesinde çadır kentte hayata tutunmaya çalışıyor.

Uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Bölgeyi havadan, karadan ve denizden aralıksız bombalayan İsrail, bu saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 21 bin 978 Filistinliyi öldürdü, 57 bin 697 kişiyi de yaraladı.

Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde ağır bir yıkım oluşurken, 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu.

İsrail'in saldırılarını geçen aydan itibaren Gazze'nin kuzeyinin yanı sıra orta kesimler ve güneyde yer alan Han Yunus'ta yoğunlaştırmasının ardından binlerce Filistinli Refah bölgesine gitmek zorunda kaldı.

Diğer bölgelerden gelen Filistinlilerin sayısının her geçen gün artması nedeniyle Refah bölgesi, Gazze'de nüfus yoğunluğu en fazla olan yer haline geldi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 20 Aralık'ta paylaştığı bilgiye göre, Refah bölgesinde kilometrekareye 12 bin kişi düşüyor. Bu sayının İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle daha da arttığı belirtiliyor.

Yerinden olan Filistinliler çadırlara sığındı

Gazze'nin diğer bölgeleri gibi İsrail saldırılarına hedef olan Refah'ta yerleşim alanları ise oldukça kısıtlı. Hem nüfusun giderek artması hem de yerleşim bölgelerinin azlığı nedeniyle Refah bölgesine gelen Filistinliler çadırlara yerleşmek zorunda kaldı.

AA, Refah'ın batısında yer alan, çadır kentin de ötesine geçerek adeta çadırdan şehre dönüşen bölgeyi drone ile havadan görüntüledi. Binlerce çadırdan oluşan bölgede, göze ilk çarpan nüfus yoğunluğu oluyor.

Alt ve üst yapıdan mahrum olan kentteki çadırların büyük çoğunluğunun derme çatma olduğu göze çarpıyor. Çadırlardan bazılarının ise sera naylonlarından yapıldığı dikkati çekiyor.

Soğuk kış şartlarında yerlerinden edilmiş on binlerce Filistinli söz konusu çadır kentte hayat mücadelesi veriyor.

Refah'ta boş bir araziye kurulan çadır kent, yerlerinden edilen Filistinlilerin içinde bulunduğu zor şartları gün yüzüne çıkarıyor.

Kanalizasyon ve içme suyu gibi temel insani ihtiyaçların karşılanamadığı bölgede, on binlerce Filistinlinin sağlıksız koşullarda bir arada yaşamak zorunda kalması salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle çadır kente sığınan Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Kaynak: AA
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