 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de 108 gazeteci evlerine atılan bombayla öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de 108 gazeteci evlerine atılan bombayla öldürüldü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze saldırıları sonucu öldürülen gazetecilerin sayısının 108 olduğunu açıkladı. Gazze'deki hükümetin basın ofisi ise ölen gazeteci sayısının 109 olduğunu belirtti. İsrail'in gazetecilere yönelik saldırıları kınanırken, medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarından İsrail'e baskı yapma çağrısı yapıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze\'de 108 gazeteci evlerine atılan bombayla öldürüldü
08.01.2024 - 06:53,
Abone Ol

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırıları sonucu öldürülen gazetecilere ilişkin, "Gazze Şeridi'nde 108 gazeteci, evlerine atılan bombayla öldürüldü." ifadesini kullandı.

Petro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, İsrail'in Gazze saldırısı sonucu yaşamını yitiren Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh'un fotoğrafına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Gazze Şeridi'nde 108 gazeteci evlerine atılan bombayla öldürüldü." ifadesini paylaştı.

İsrail uçaklarının 7 Ocak'ta Han Yunus'ta görev başındaki basın mensuplarını taşıyan aracı vurması sonucu gazeteciler Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya hayatını kaybetmişti.

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 109

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 109 olduğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarına, saldırıyı kınama, Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunulmuştu.

Oğlu Hamza'ya elini öperek veda etmişti

Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Vail ed-Dahduh'un, gözyaşları içinde en büyük oğlu Hamza'ya veda ettiği ve elini öptüğü görüntüleri yayınlamıştı.

Vail ed-Dahduh, İsrail'in 25 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybetmişti. Dahduh, kendisi de aralık ayında düzenlenen İsrail saldırısında yaralanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kolombiya, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de 108 gazeteci evlerine atılan bombayla öldürüldü - Son Dakika


00:51
MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar

Son Dakika
00:51 MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 07:15:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de 108 gazeteci evlerine atılan bombayla öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement