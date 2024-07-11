İsrail saldırıları sonucunda Gazze'deki okulların üçte ikisi vuruldu - Son Dakika
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İsrail saldırıları sonucunda Gazze'deki okulların üçte ikisi vuruldu

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'deki okulların üçte ikisinin vurulduğunu, bazılarının bombalandığını ve birçoğunun ağır hasarlı olduğunu bildirdi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, okulların çocuklara güvenli yerler olmaktan çıkıp, aşırı kalabalık sığınaklara dönüştüğünü ve çoğu zaman ölüm ve sefalet mekanları haline geldiğini belirtti. İsrail ordusunun son 24 saat içinde Gazze'de 52 kişiyi öldürdüğü ve 208 kişiyi yaraladığı açıklandı.

11.07.2024 12:03
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GAZZE, 11 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Ekim 2023'te İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de kendi bünyesindeki okulların üçte ikisinin vurulduğunu, bazılarının bombalandığını, birçoğunun da ağır hasarlı olduğunu bildirdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, okulların çocuklara eğitim ve umut veren güvenli yerler olmaktan çıkıp, aşırı kalabalık sığınaklara dönüştüğünü ve çoğu zaman ölüm ve sefalet mekanları haline geldiğini belirtti.

"Acımasız, ardı arkası kesilmeyen katliamlar, yıkım ve çaresizlik dokuz aydır gözlerimizin önünde devam ediyor. Gazze çocuklara göre bir yer değil" ifadelerini kullanan Lazzarini son dört gün içinde dört okulun vurulduğunu hatırlattı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 52 kişiyi öldürüp 208 kişiyi yaraladı. Böylece, saldırıların başlamasından bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 38.295'e, yaralı sayısı ise 88.241'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırıları sonucunda Gazze'deki okulların üçte ikisi vuruldu - Son Dakika

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