İsrail Saldırılarına Rağmen Filistinli Fırıncı Ekmek Pişiriyor

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İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Suheyl Kasım, kendi imkanlarıyla kilden yaptığı basit fırında yerinden edilmiş Filistinliler için ekmek pişiriyor.

Han Yunus'un doğusunda Avrupa Hastanesi yakınındaki kampta kalan Filistinliler, bulabildikleri undan hazırladıkları birkaç parça ekmeği pişirmesi için Kasım'ın çadırı önünde kuyruk oluşturuyor.

"Kampın fırıncısı" olarak anılan Kasım, AA muhabirine, hazırladığı mütevazı fırında sadece kendi ailesine değil kampta kalan diğer Filistinlilere de ekmek pişirdiğini söyledi.

Han Yunus'un işgalinden sonra 9 kişilik ailesiyle kentin güneydoğusundaki Avrupa Hastanesi'ne geldiklerini anlatan Kasım, ailelerin burada ekmek bulmakta zorlandığını dile getirdi.

Kasım, "Zorla yerinden edilmiş diğer insanlar gibi ben de yakacak odun veya gaz temin etmekte zorlanıyordum. Bu yüzden bir fırın yapmaya ve insanların ekmek pişirmesini mümkün olduğunca kolaylaştırmaya karar verdim." dedi.

Yakacak olacak İsrail'in havadan attığı broşürleri kullanıyor

Fırında yakacak olarak, yıkılan evlerden toplayabildiği veya satın alabildiği odun ve ağaç parçalarını ve İsrail ordusunun havadan attığı "uyarı" broşürlerini kullandığını aktaran Kasım, imkanların kısıtlı ve pişirilen ekmeklerin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Kasım, ekmek pişirmek için somun başına cüzi bir ücret aldığını ve bunun kişilerin maddi durumlarına göre değiştiğini belirterek, "Fırında, ekmek pişirme karşılığında topladığım küçük meblağlarla aileme gelir kaynağı sağlıyorum." dedi.

"Kampın fırıncısı" Kasım, karşılaştığı en büyük zorluğun, odun ve yakıt sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.