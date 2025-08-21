İsrail Saldırılarında 10 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail Saldırılarında 10 Sivil Hayatını Kaybetti

21.08.2025 10:49
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 sivil yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3'ü insani yardım bekleyenler olmak üzere 10 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki sivil alanlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Salahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen sivillerin İsrail saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, söz konusu saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde de bir grup Filistinlinin İHA ile hedef alındığı, 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun bölgesinde başlattığı yıkımı Sabra ve Cibaliya bölgelerinde de aralıksız sürdürdüğüne işaret edildi.

Kaynak: AA

