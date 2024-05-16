İsrail Saldırılarında 100'den Fazla Bilim İnsanı ve Akademisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırılarında 100'den Fazla Bilim İnsanı ve Akademisyen Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında 100\'den Fazla Bilim İnsanı ve Akademisyen Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100'den fazla bilim insanı ve akademisyenin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 ayı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in eğitim sektörünü hedef aldığı, bilim adamlarını ve araştırmacıları tamamen ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtilirken, Gazze'deki bombardımanlarda aralarında üniversitelerin de bulunduğu 103'ten fazla eğitim merkezinin tamamen, 311 eğitim merkezinin ise kısmen yok edildiği kaydedildi. İsrail'in bilim adamlarını öldürdüğü ve suikast düzenlediği, ABD yönetiminin ise saldırıların devamına katkıda bulunduğu ifade edildi. İşlenen tüm bu suçlardan tümüyle İsrail ve ABD'nin sorumlu olduğu vurgulanırken dünyadaki tüm üniversitelere ve eğitim kurumlarına 'soykırım kapsamına giren bu suçu kınamaları' çağrısında bulunuldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinlinin öldüğünü, 79 bin 205 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

16.05.2024 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100'den fazla bilim insanı ve akademisyenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 ayı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İşgal ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında 100'den fazla bilim insanı, akademisyen, profesör ve araştırmacıyı öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in eğitim sektörünü hedef aldığı, bilim adamlarını ve araştırmacıları tamamen ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtilirken, Gazze'deki bombardımanlarda aralarında üniversitelerin de bulunduğu 103'ten fazla eğitim merkezinin tamamen, 311 eğitim merkezinin ise kısmen yok edildiği kaydedildi.

İsrail'in bilim adamlarını öldürdüğü ve suikast düzenlediği, ABD yönetiminin ise saldırıların devamına katkıda bulunduğu ifade edildi.

İşlenen tüm bu suçlardan tümüyle İsrail ve ABD'nin sorumlu olduğu vurgulanırken dünyadaki tüm üniversitelere ve eğitim kurumlarına "soykırım kapsamına giren bu suçu kınamaları" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinlinin öldüğünü, 79 bin 205 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Bilim İnsanı, Filistin, İsrail, Çocuk, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 100'den Fazla Bilim İnsanı ve Akademisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
21:27 Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF’ye isyan etti Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 02:53:06. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında 100'den Fazla Bilim İnsanı ve Akademisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement