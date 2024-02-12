İsrail saldırılarında 100\'den fazla Filistinli öldü

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GAZZE, 12 Şubat (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve civarına İsrail ordusu tarafından düzenlenen ağır saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 100'ü aşarken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi ise yaralandı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın Pazartesi günü bildirdiğine göre, İsrail ordusu günün erken saatlerinde Refah kentine yoğun topçu ateşiyle yaklaşık 40 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklamada Pazartesi günü Gazze'nin güneyindeki "terör hedeflerine yönelik bir dizi saldırı" gerçekleştirildiği belirtilirken daha fazla detaya yer verilmedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28.176'ya, yaralı sayısının ise 67.784'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze'de İsrail saldırılarının başlamasından bu yana bölge sakinlerinin yaklaşık yarısı daha güvenli bir yer arayışıyla Mısır'a komşu Refah kentine göç etti.

Sınır kapısı üzerinden yabancı ülkeler ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarından gıda ve ilaç yardımı alan Refah, boş tarım arazilerine, okullara ve yol kenarlarına kurulan çadırlarla dolmuş durumda.