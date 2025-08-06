İsrail Saldırılarında Eğitimciler ve Öğrenciler Katledildi - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Eğitimciler ve Öğrenciler Katledildi

06.08.2025 00:39
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İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 19 bin eğitimci ve öğrenci hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 19 bine yakın eğitimci ile öğrenicinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten 5 Ağustos 2025'e kadar olan dönemde gerçekleşen İsrail saldırılarının eğitim sektöründe yol açtığı tahribat, can kaybı ve yaralanmalarla ilgili bir rapor yayımladı.

Rapora göre, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ve katliam yaptığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 18 bin 685 eğitimci ve öğrenci hayatını kaybederken 32 bin 399'u da yaralandı.

Bu öğrencilerin 16 bin 385'i Gazze'de, 108'i ise Batı Şeria'da hayatını kaybetti.

Yaralanan öğrenci sayısı ise 25 bin 132 olarak kayıtlara geçti. Yaralı öğrencilerin 2 bin 440'ı Gazze'de, geri kalanı Batı Şeria'da bulunuyor. Ayrıca Batı Şeria'da 370 öğrenci gözaltına alındı.

Üniversitelerde de benzer şekilde ağır kayıplar yaşandı. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi sayısı 1240 olurken, bu öğrencilerin 1205'i Gazze Şeridi'ndendi. Yaralanan üniversite öğrencilerinin sayısı ise 2732 olarak açıklandı. Bu kişilerin 2051'i Gazze'de, kalan kısmı ise Batı Şeria'da yaralandı.

Söz konusu dönemde 725'i Gazze'de 730 öğretmen yaşamını yitirirken 3 bin 80'i Gazze'de 3 bin 101 öğretmen yaralandı.

Üniversitelerde ise tamamı Gazze'den 222 akademisyen ve personel hayatını kaybetti, 1417'si Gazze'den 1434 akademisyen yaralandı.

İsrail, 150'den fazla devlet okulunu tamamen yıktı, 118 okul da hasar gördü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 93 okul da saldırıya uğradı.

Gazze'de 60'tan fazla üniversite binası tamamen yıkıldı, Batı Şeria'da ise 8 üniversite tahribata uğradı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 152 okul tahrip edildi, 25 okulun ise eğitim faaliyetleri sona erdirildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında Eğitimciler ve Öğrenciler Katledildi - Son Dakika

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